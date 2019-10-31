روسيا ترسل ثلاثة محركات صواريخ إلى الولايات المتحدة

هذه هي الدفعة الثانية من محركات" إر دي-180" التي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة في عام 2019.

أرسلت "إن بي أو" (إينيرغوماش) الروسية ثلاثة محركات صواريخ إر دي-180 إلى الولايات المتحدة، حسبما أفاد المكتب الصحفي للشركة. إنهم يستخدمونها في صاروخ أطلس الأمريكي.

وقال المكتب الصحفي: "وفقًا للالتزامات التعاقدية، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت إن بي أو "إنينيرغوماش" ثلاثة محركات إر دي-180 إلى الولايات المتحدة ".

تجدر الإشارة إلى أن المحركات قد تم إرسالها، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الساعة 06.15 بتوقيت موسكو. هذه هي الدفعة الثانية من إر دي-180، التي تم إرسالها إلى الولايات المتحدة في عام 2019. حصلت الولايات المتحدة على أول ثلاثة محركات في يونيو/حزيران.

على الرغم من العقوبات الأمريكية، تزود روسيا الولايات المتحدة بمحركات إر دي-180 لصواريخ أطلس إنتاج شركة United Launch Alliance. ويتم إرسال محركات إر دي-181 ل Orbital ATK.