زاخاروفا: الدبلوماسية الروسية لاتمييز بين الرجل والمرأة وهذا هو الدليل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الدبلوماسية الروسية لا يوجد فيها تمييز بين الدبلوماسيين والدبلوماسيات، والدليل على ذلك وزارة الخارجية، حيث تشغل حوالي 70 امرأة مناصب قيادية.