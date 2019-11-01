تنفرد بمزايا تفتقرها المقاتلات القاذفة الأخرى

وظهرت هذه المقاتلة القاذفة في السماء للمرة الأولى في عام 1994. وبدأت روسيا تصنيع طائرات "سو-34" في عام 2005. وفي عام 2012، تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء 92 طائرة من طراز "سو-34".

ودخلت طائرة "سو-34" الخدمة العسكرية الفعلية رسميا في عام 2014.

المزايا الفريدة

وتتمتع طائرة "سو-34" بجملة مزايا أهمها بالنسبة لمَن يطيرون عليها أن تصميم كابينة القيادة يتيح لأفراد طاقمها أن يقفوا شامخين بطول قامتهم. ولفتت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، إلى أن التصميم المميز لكابينة الطيارين يمكّنهم من القيام برحلة جوية تدوم 10 ساعات متواصلة دون تعب، مشيرة إلى أنه لا يوجد مثيل للكابينة المبتكرة الخاصة بطائرة "سو-34" في العالم.

كما تنفرد هذه الطائرة بتنوع الأسلحة، 16 نوعا من الأسلحة الموجهة ذات الدقة العالية و19 نوعا من الأسلحة غير الموجهة.

حرب الإرهاب تمتحن

وتستطيع طائرة "سو-34" التعامل مع الأهداف الأرضية والبحرية والجوية في النهار والليل في كل الظروف الجوية وفي ظروف التشويش الإلكتروني.

واستخدمت طائرات "سو-34" خلال الحرب على الإرهاب في سوريا.

وتتدرب طائرات "سو-34" الآن على التزود بالوقود في الجو أثناء الطيران.