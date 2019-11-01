اتحاد الصحفيين في روسيا: فيسبوك غاضبة من نجاح المنتدى الروسي الأفريقي

اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين في روسيا، تيمور شافير، أن سبب العقوبات الجديدة التي طبقتها "فيسبوك" على الصفحات والحسابات الروسية الموجهة إلى أفريقيا، قد يكون نجاح منتدى روسيا - أفريقيا في سوتشي.

"بعد إبرام الكثير من الصفقات والاتفاقات فإنه من الطبيعي أن نفترض أن هذا قد سبب غضب الشركة، فهم لا يحبون ذلك، يمكنهم أن يضعوا أي حجة، يمكنهم القول إن هذه الصفحات تنتهك قواعد المجتمع، أو أنها تدخل من دولة في شؤون دول أخرى، يجب تقديم شكوى ضد الشركة ونكون مستعدين لتكرار هذا الموقف مستقبلا"

وقال شافير في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن النجاح الذي حققه المنتدى الروسي - الأفريقي أثار غضب "فيسبوك" ما جعلها تقوم بإغلاق "صفحات الشركات ووسائل الإعلام، وحسابات زملائنا، والمثير للاهتمام أن المحتوى في هذه الصفحات تم تصميمه للمنطقة الأفريقية، حيث كان الاهتمام والمتابعة (للصفحات) في الأيام الأخيرة كبير عليها بسبب القمة التي عقدت في روسيا".وأشار شافير إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تعززت كثيرا، خصوصا بعد حضور عدد كبير من قادة أفريقيا إلى المنتدى.

وأعلنت شركة "فيسبوك"، الثلاثاء الفائت، حذف 35 حساباً و53 صفحة و7 مجموعات و5 حسابات في إنستغرام كلها أنشأت في روسيا وموجهة إلى بلدان أفريقيا

وقالت الشركة، اليوم، في بيان: "أزلنا ثلاث شبكات من الحسابات والصفحات والمجموعات للانخراط في تدخل أجنبي - والذي يتم تنسيقه بطريقة غير صحيحة بالنيابة عن ممثل أجنبي-على "فيسبوك" و"إنستغرام" ... لقد نشأوا في روسيا واستهدفوا مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والكاميرون والسودان وليبيا".