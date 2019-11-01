روسيا: "سارمات" و"أفانغارد" لا تتعارضان مع معاهدة "ستارت"

أعلن نائب مدير دائرة الحد من الانتشار ومراقبة التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتيف، اليوم الجمعة، أن منظومتي الصواريخ "سارمات" و"أفانغارد" لا تتعارضان مع معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

موسكو - سبوتنيك. وقال ليونتيف خلال مناقشة الخبراء حول الاتجاهات في مجال الحد من التسلح في نادي فالداي: "إذا تم تنفيذ منظومة "سارمات" ولو في شكل نموذج أولي خلال مدة سريان المعاهدة، عندئذ، لن تكون هناك أي مشكلة من وجهة نظر معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

وأضاف ليونتيف: "المشكلة تخص ثلاث منظومات لا يمكن إدراجهن في المعاهدة، على الرغم من الرغبة السياسية للأطراف، لأنها المعاهدة مكتوبة لشمل الصواريخ العابرة القارات والصواريخ العابرة للقارات المحمولة بالغواصات".