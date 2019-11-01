لافروف يجري محادثات مع نظيره اليوناني في موسكو يوم 6 نوفمبر

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيجري يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، محادثات مع وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياديس.

وقالت زاحاروفا، خلال إيجاز صحفي: "في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع وزير الخارجية اليوناني، الذي. ويعتزم وزيرا الخارجية مناقشة حالة العلاقات الثنائية وآفاقها في سياق بدء عمل الحكومة اليونانية الجديدة، التي تم تشكيلها في يوليو/تموز من هذا العام".

وفي سياق متصل، ذكرت زاخاروفا أنه في يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، في موسكو، سيجري لافروف محادثات مع نظيره من جمهورية بوروندي، حزقيال نيبيغيرا.

وقالت بهذا الخصوص: "في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، سيعقد وزير الخارجية الروسي محادثات مع وزير خارجية جمهورية بوروندي، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو".

وفقًا لزاخاروفا ، سيناقش وزيرا خارجية روسيا وبوروندي حالة وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين البلدين، وسيهتمان بقضايا الساعة المتمثلة في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.