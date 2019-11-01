موسكو تدعو زعيم جمهورية كوريا الشمالية لحضور الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، اليوم الجمعة، بأن بلاده دعت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لحضور الاحتفال الذي تحييه موسكو كل عام، في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية.

موسكو - سبوتنيك. وقال "مورغولوف" للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم ، كيم جونغ أون، مدعو للاحتفال في التاسع من مايو/أيار، ونحن ننتظر جوابا منه".

وقال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، في وقت سابق، لـ" سبوتنيك " إن سلطات كوريا تدرس الدعوة الموجهة للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لزيارة موسكو لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر على النازية.

وأفاد مساعد رئيس الاتحاد الروسي، يوري أوشاكوف، بأن قادة 17 دولة، أكدوا حضورهم إلى موسكو للمشاركة بالاحتفال الذي سيقام في العاصمة بالذكرى الـ75 للنصر عام 2020.

وتحيي روسيا الاتحادية في الـ9 من مايو كل عام، ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى على ألمانيا النازية، وذلك بتنظيم عرض عسكري ضخم تجريه في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.

ووقعت ألمانيا النازية وثيقة الاستسلام مساء الـ8 من مايو عام 1945، إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ليعلن الاتحاد السوفياتي يوم الـ9 من مايو، عيدا للنصر في البلاد.

ويشار في هذا الصدد إلى أن الشعب السوفياتي قدم خلال تلك الحرب الدامية أكثر من 27 مليون قتيل، إضافة إلى تسجيل أنصع البطولات التي سطرها الجيش الأحمر لتحرير أوروبا والأراضي السوفياتية من القوات النازية.