لافروف: البغدادي هو منتج أمريكي ولم يتم تأكيد تصفيته

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن متزعّم تنظيم "داعش" الإرهابي (الجماعة الإرهابية المحظورة في روسيا) أبو بكر البغدادي، كان "نتاج الولايات المتحدة"، ولم يتم تأكيد تصفيته بعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مقابلة عبر برنامج "جولة في أخبار العالم" على قناة "روسيا-24":

"كانت وزارة الدفاع الروسية قد عقبت حول موضوع البغدادي. نريد المزيد من المعلومات. لقد تم الإعلان عن كل ذلك بشكل رسمي ومبتهج، لكن عسكريينا ما يزالون يدرسون حقائق إضافية - الكثير مما قالته الولايات المتحدة، لا يمكنهم تأكيده بعد".

وأضاف لافروف إن "تصفية الإرهابيين، إذا حدث بالفعل - فقد أعلن بالفعل موت البغدادي مرات عديدة - ربما تكون هذه خطوة إيجابية، بالنظر إلى دوره الضار في تشكيل "داعش" وفي محاولة لإنشاء الخلافة".

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف، إلى أن البغدادي "كان [إذا كان ميتًا بالفعل] منتجا أمريكيا".

وأردف لافروف :"نشأت "الدولة الإسلامية" بعد الغزو غير القانوني للعراق وانهيار الدولة العراقية وإطلاق سراح المتطرفين، الذين احتجزوا هناك من قبل الأميركيين ثم أطلق سراحهم. لذلك، إلى حد ما، قام الأميركيون بالقضاء على الشخص الذي أنجبوه، إذا حدث ذلك بالفعل" .

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.

وشككت موسكو، في بيان صدر، يوم الأربعاء، عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حول رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.