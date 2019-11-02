بالفيديو... مقتل ثلاثة أشخاص جراء انفجار ناقلة نفط روسية

وقع حادث انفجار غاز على ناقلة "زاليف أمريكا"، صباح اليوم السبت، على خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

موسكو - سبوتنيك. وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، ويظهر المقطع دمار جزء من السفينة إثر الانفجار.

وأصبح كابل السفينة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت السفينة غير صالحة للاستعمال. كما لم يتم العثور على آثار تسريب المنتجات النفطية.

وغرق ثلاثة أشخاص في مياه البحر وتمكنت خدمة الإنقاذ من انتشال جثتين وجاري البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تلقى شخص آخر من أفراد الطاقم إصابات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RussianFleet (@russianfleet) 1 Ноя 2019 в 8:31 PDT

وحسب المحققين حدث انفجار غاز على الناقلة لكن لم يتم رصد أي حريق، وفتحت المحكمة الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة، ويقوم المحققون بفحص المشهد واستجواب شهود العيان.

وفقًا لموقع "MarineTraffic"، تم بناء ناقلة زاليف أميريكا" (خليج أمريكا) في عام 1989، ويبلغ حجم إزاحتها 3.3 ألف طن.