بوتين لا يرى نفسه "مروضا للأفاعي في الشرق الأوسط"

ويُظهر الكاريكاتير الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممسكا بمجموعة من الأفاعي، ويقول إن روسيا تمكنت أخيرا من السيطرة على الوضع في الشرق الأوسط.

وقال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، على شبكة التلفزيون الروسي تعقيبا على الكاريكاتير الأمريكي:

لا أظن أن فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين يجد نفسه مروضًا للأفاعي.

ونوه وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا لا تنظر إلى شركائها في الشرق الأوسط من منظور كاريكاتيري ولا تقدم لهم صورها من هذا النوع.

ولا تأتي روسيا إلى الشرق الأوسط لترويض شيء وإنما تعمل مع بلدان المنطقة على تثبيت أوضاعها.

وأكد لافروف أن روسيا ترى لها مصلحة في استقرار أوضاع الشرق الأوسط حتى تنعم المنطقة بالاستقرار ولا تشهد تطورات لا يمكن التكهن بها.