روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان اتفاقية لحل النزاعات التجارية ضمن منظمة التجارة العالمية

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم السبت، بأن روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان إبرام اتفاق بشأن حل النزاعات التجارية المتبادلة في إطار منظمة التجارة العالمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوريشكين، للصحفيين: "الآن، كما تعلمون، تواجه منظمة التجارة العالمية مشكلة كبيرة جدا مع هيئة الاستئناف - سيتم تجميد إمكانية تعيين المحكمين هناك. ولكن بعض البلدان تجري الآن مفاوضات ثنائية".

وأضاف أوريشكين قائلا: "نحن نشارك أيضا في مثل هذه المفاوضات لتوقيع اتفاقيات ثنائية تسمح لنا بالعمل بشكل فعال في ساحة منظمة التجارة العالمية نحن نجري مثل هذا النقاش مع الاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت نفسه، لم يصرح الوزير مع من تجري هذه المفاوضات بالتحديد.