الشرطة الروسية تحدد هوية شخص أحدث ثقوبا في إطارات أكثر من 80 سيارة

حددت الشرطة الروسية هوية شخص مشتبه به قام بإحداث ثقوب في إطارات لأكثر من 80 سيارة في مدينة يمانجيلينسك في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، وهو أحد السكان المحليين، ويجري البحث عنه.

وذكر المكتب الصحفي التابع لمديرية الشؤون الداخلية الروسية للمنطقة، في بيان، اليوم السبت، أنه وبحسب ما أفادت به الشرطة: "فقد تقدم في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكثر من 40 من السكان المحليين إلى إدارة الخدمة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية الروسية في منطقة إمانجيلينسك، ببلاغات حول الأضرار التي لحقت بالممتلكات وهي عبارة ثقوب بعجلات السيارات.

وبناء على هذه الوقائع جرى فتح قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة "أ" من الجزء 1 من المادة 213 من القانون الجنائي الروسي (الشغب)". حاليا، تقول الشرطة إن الحديث يدور حول ثقب لإطارات في أكثر من 80 سيارة.

وجاء في البيان: "يجري قسم وزارة الداخلية الروسية في حي إيمانجيلينسك، البحث عن أندريه أندرييفيتش ناختيجال، مواليد عام 1998، من سكان مدينة إمانجيلينسك، في مقاطعة تشيليابينسك، والمتهم بقضية جنائية... للاشتباه به بإحداث أضرار في عجلات أكثر من 80 سيارة في منطقة إمانجيلينسك".

وتقع مدينة إمانجيلينسك، على بعد 50 كيلومترا من المركز الإقليمي لمقاطعة تشيليابينسك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 29 ألف نسمة.