الذكاء الاصطناعي يبدأ في تشخيص الأمراض في روسيا

يخطط لإدخال نظام جديد للحساب وتحليل البيانات في عام 2021.

سيتم تعليم الذكاء الاصطناعي في روسيا وضع التشخيصات بناءً على الاختبارات الطبية. ويخطط لإطلاق نظام خاص لحساب المواد البيولوجية في عام 2021.

سيبدأ مشروع CoBrain-Analytics دراسة عينات الأنسجة والسوائل البيولوجية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة عن طريق الذكاء الاصطناعي (متلازمات السرطان الوراثي، سرطان الرئة، سرطان البنكرياس، الأمراض التنكسية العصبية الحادة). ثم سيتم مقارنة البيانات مع بيانات المؤسسات الطبية والمصارف الحيوية في روسيا، وسيتم تقديم العلاج الشخصي للمريض.

وبالتعاون مع شركة "ناتسونالني سيرفيس"، تخطط CoBrain-Analytics أيضًا لإنشاء خدمة لتحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.

وقال ممثل المشروع لوكالة "سبوتنيك": "سيخضع المريض لاختبارات أولية ويجري التحاليل اللازمة، ثم يتلقى العلاج الشخصي. إن قدرات الذكاء الاصطناعي ستُستخدم أيضًا لتطوير عقاقير جديدة".

في وقت سابق أفيد أن الذكاء الاصطناعي سوف يبدأ في تقديم توصيات بشأن فصل الطلاب من الجامعات الروسية. سيقوم النظام بتقييم أداء الطلاب، ونشاطهم في المحاضرات، وكذلك المشاركة في الحياة العامة والسلوك.