موسكو تنفي حريق قاعدة جوية روسية في أرمينيا

أكد المكتب الصحفي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وقوع حريق على أراضي مطار "إيربوني" في أرمينيا، لكنه لم يحدث في موقع القاعدة الجوية الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، ذكرت المكتب الصحفي التابع لوزارة الطوارئ في أرمينيا ،أن النار اشتعلت في سقف الحظيرة في مطار يريفان "إيربوني"، حيث توجد قاعدة جوية روسية والتي تحمل الاسم نفسه.

وقال البيان: " الحريق على أراضي مطار إيربوني، بجمهورية أرمينيا، لم يحدث في موقع القاعدة الجوية الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وأشار البيان إلى أن القاعدة الجوية الروسية في مطار "إيربوني" الأرميني تعمل بشكل طبيعي.

يذكر أنه توجد في أرمينيا القاعدة رقم 102 العسكرية الروسية في غيومري، التي تقوم بالمناوبة القتالية في إطار منظومة الدفاع الجوي الموحدة لبلدان رابطة الدول المستقلة.

وفي عام 2010 تم تمديد سريان الاتفاقية بشان بقاء القاعدة حتى عام 2044.