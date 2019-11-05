هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار موسكو بسبب عطل هيدروليكي

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الألمانية هبطت بشكل اضطراري في مطار "شيريميتيفا" القريب من العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد موقع قناة "إر بي كا" الروسية أن الطائرة الألمانية من طراز "بوينغ-737" هبطت اضطراريا في العاصمة الروسية ​موسكو​، بعد أن تعرضت لخلل في النظام الهيدروليكي.

Летевший из Германии Boeing 737 сел в Шереметьево с неисправностями в гидросистеме https://t.co/42eaeXQ1Xf pic.twitter.com/PedpKd2z5w — Pages.md (@pagesmoldova) November 4, 2019

وبحسب الموقع، فإن الطائرة الألمانية هبطت بسلام ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت قادمة من مدينة ​فرانكفورت​ الألمانية وتقل على متنها 154 شخصا.