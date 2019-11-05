الدفاع الروسية تعلن تسيير الدورية الروسية التركية الثانية شمال شرقي سوريا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "اعتبارا من الساعة 12.20 (بتوقيت موسكو) يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت الدورية المشتركة الثانية للشرطة العسكرية الروسية ودائرة الحدود التركية عملها في المنطقة الحدودية الجديدة، الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال قرية عين العرب (كوباني)".

وأضاف البيان: "يبلغ إجمالي طول طريق الدورية أكثر من 160 كيلومترا، عبر مناطق بندر خان وشيوخ فوقاني".

وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد بدأت في تمام الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) الجمعة الماضية، بتسيير أولى الدوريات المشتركة مع القوات التركية على الحدود الشمالية لسوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تحدث في وقت سابق، خلال كلمة أمام مجلس النواب:"سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا... بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف:"سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، من قبل روسيا وتركيا، تجاوباً مع مذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة سوتشي الروسية.