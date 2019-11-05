امرأة روسية تحاول تهريب سبائك من الذهب ملفوفة على قدميها

ذكرت صحيفة "تشيتا ديستريكت" أن امرأة روسية حاولت تهريب ما يقرب من كيلوغرامين من قضبان الذهب التي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين روبل (80 ألف دولار) إلى الصين، كانت قد لفتها على قدميها بشريط لاصق.

لاحظ مفتش مركز الجمارك أنه قبل بدء الرقابة الجمركية، كانت المرأة الروسية متوترة وأنها تتصرف بطريقة مشبوهة، "حيث بدأت المرأة بإعادة ترتيب ملابسها بشكل غير طبيعي أثناء المشي، فتم اكتشاف السبائك الذهبية باستخدام جهاز الكشف عن المعادن الثابت، ثم سلمت المرأة طوعًا ثمانية قضبان معدنية صفراء وزنها 1863.81 جرامًا. وقد تم ربط القضبان بقدميها بشريط لاصق، وقد وجد الفحص أن القضبان مصنوعة من الذهب، بتكلفة مقدرة بأكثر من خمسة ملايين روبل".

أوضحت الفتاة أنها نقلت سبائك الذهب بناءً على طلب مواطن صيني للحصول على مكافأة نقدية. تم فتح قضية ضدها وفقًا للقانون الجنائي للاتحاد الروسي "الحركة غير القانونية للسلع والموارد ذات الأهمية الاستراتيجية"، والذي تنص على عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن، وأضاف المكتب الصحفي أنه منذ بداية عام 2019 ، احتجز ضباط الجمارك بشكل متكرر مواطنين روس حاولوا تهريبالذهب إلى جمهورية الصين الشعبية، ففي أغسطس، وضعت امرأة روسية أخرى عشرة أشرطة ذهبية في أحذية رياضية أسفل النعال.