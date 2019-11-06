لافروف ونظيره اليوناني يناقشان في موسكو التعاون في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا

أعلن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، سيلتقيان في موسكو في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار بيليبسون إلى أن الطرفين سيناقشان في المفاوضات التفاعل في المحافل المتعددة الأطراف، وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وقال بيليبسون لوكالة "سبوتنيك":

"خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بالإضافة إلى ضبط المواقف في القضايا الثنائية، سيكون هناك تبادل بناء للآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون والتنسيق في المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود".

وأضاف بيلبيسون: "في أعقاب المفاوضات، سيتم التوقيع على خطة مشاورات بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية للجمهورية اليونانية لـ 2020-2022".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ذكرت، في وقت سابق، أن وزير خارجية جمهورية اليونان، نيكوس ديندياس، سيزور في 6 تشرين الثاني / نوفمبر، موسكو، حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مشيرةً إلى أن الطرفين يخططان لمناقشة وضع وآفاق العلاقات الثنائية في سياق بداية عمل الحكومة اليونانية الجديدة التي تم تشكيلها في تموز / يوليو من هذا العام، وكذلك قضايا الأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في البحر الأبيض المتوسط والبلقان.