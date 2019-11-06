المجلس الفيدرالي الروسي ينهي تفويض السيناتور زياد سبسبي بناء على طلبه

أنهى المجلس الفيدرالي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي)، اليوم الأربعاء، وبشكل مبكر، تفويض السيناتور زياد سبسبي، عن المجلس التشريعي في الشيشان، الذي شغل المنصب منذ عام 2008.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت رئيسة الغرفة العليا للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال جلسة للمجلس، أنها التقت مع السيناتور يوم أمس، قائلة: "لقد التقيت معه أمس. هو بنفسه اتخذ هذا القرار"، مشيرة إلى أن سبسبي كان من الأعضاء النشطين.

وكان رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس الفيدرالية، فياتشيسلاف تيمتشينكو، قد صرح يوم أمس الثلاثاء، أن سبسبي طلب إنهاء تفويضه، دون أن يذكر الأسباب.

ويذكر أن زياد السبسي سوري الأصل حيث أنه ولد في حلب، وتخرج من جامعة دمشق قبل أن يكمل دراسته ويتخرج من جامعة لينينغراد الحكومية "كلية الصحافة الدولية"، وهاجر بعدها إلى الشيشان في عام 1989 وحصل على الجنسية الروسية في عام 1991 وبدأ العمل السياسي في عام 1994 كرئيس لإدارة العلاقات الخارجية الشيشانية.