لافروف يكشف عن السبب الجذري لفشل خطة العمل الشاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "هناك شعور بأن الدول الأوروبية، لعدد من الأسباب بما في ذلك الضغوط الواضحة من واشنطن، يناسبها إيجاد طريقة لتحميل كل المسؤولية عن الوضع على إيران، متجاهلة السبب الجذري للأزمة الحالية، وهو إفشال الولايات المتحدة لهذا الاتفاق".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بمسألة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، فإننا نشعر بقلق شديد. هذا القلق لم يظهر اليوم وليس بالأمس، لكن في مايو/أيار من العام الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة بتحد انسحابها من هذا الاتفاق".

في سياق متصل، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن مصير الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، هو بيد طهران وواشنطن.

كما وصف الناطق باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بأنه "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".

وبدأت إيران، اليوم الأربعاء، ضخ غاز (UF6) في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي، تنفيذا للخطوة الرابعة بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي.