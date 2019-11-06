بوتين: روسيا ستواصل تعزيز إمكاناتها الدفاعية ولكنها مستعدة "لدفع عملية نزع السلاح

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل تعزيز إمكاناتها الدفاعية، ولكنها مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدفع عملية نزع السلاح.

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مع كبار الضباط والمدعين العامين بمناسبة تعيينهم في المناصب العليا: "لقد أثبت جيشنا وقواتنا البحرية استعدادهما العالي، وننوي بناء قدراتنا الدفاعية ونضع في حالة تأهب أنظمة الأسلحة الفائقة الصوت والليزر والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها بلدان أخرى بعد".

وأكد بوتين أن "هذا لا يعني تهديد أي شخص"، مضيفا: "على العكس من ذلك، نحن على استعداد لبذل قصارى جهدنا لدفع عملية نزع السلاح".

وكان الرئيس بوتين أعلن عن إبداع أسلحة استراتيجية جديدة منقطعة النظير في ربيع العام الماضي ومنها صواريخ "كينجال" و"أفانغارد" و"بوريفيستنيك" الأسرع بكثير من الصوت ومدفع ليزر "بيريسفيت" وغواصة "بوسيدون" الأوتوماتيكية وصاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات.