لماذا يهتم الأجانب بالجامعات الروسية

وعن سبب جاذبية الجامعات الروسية تحدثت رئيسة قسم التسويق في جامعة الاقتصاد الروسية البروفيسورة في علم الاقتصاد، إيرينا سكوروبوغاتيخ، لـ"سبوتنيك"، "تجذب الجامعات الطلاب الأجانب بعلومها الأساسية وتنوع اختصاصاتها، كما تلعب الطبيعة التطبيقية للدراسة دورا هاما أيضا".
وتابعت قائلة: "إن النظام التعليمي الروسي هو تجربة جديدة للاتصال مع الأجانب سيتيح للمعلمين فرصة رائعة لتطوير أساليب التدريس بما في ذلك إدخال اللغة الانجليزية والتي تعتبر تجربة جديدة ومهمة للنمو المهني وفائدة لنا في كثير من المجالات".
وأشارت سكوروبوغاتيخ: إلى أن هذه الخطوة، بطبيعة الحال، سوف تزيد من مكانة التعليم الروسي في الخارج، لأن الطلاب الأجانب سيحصلون على الشهادات الروسية ويعملون بها في بلدانهم ويظهرون مستوى كفاءتهم المهنية، وهذا عادة ما يكون ذو منفعة وسمعة كبيرة جداً لنا".
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