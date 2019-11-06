لماذا يهتم الأجانب بالجامعات الروسية

أعلن وزير العلوم والتعليم الروسي ميخائيل كوتيوكوف، أن عدد الطلاب الأجانب سيزيد في روسيا بحلول عام 2024 ليبلغ حوالي 425 ألف شخص.

وعن سبب جاذبية الجامعات الروسية تحدثت رئيسة قسم التسويق في جامعة الاقتصاد الروسية البروفيسورة في علم الاقتصاد، إيرينا سكوروبوغاتيخ، لـ"سبوتنيك"، "تجذب الجامعات الطلاب الأجانب بعلومها الأساسية وتنوع اختصاصاتها، كما تلعب الطبيعة التطبيقية للدراسة دورا هاما أيضا".

وأضاف كوتيوكوف، من المتوقع أن يزيد عدد الأماكن المخصصة للمنح الدراسية الروسية التي يتم اختيارها عن طريق المسابقات الدولية.

وتابعت قائلة: "إن النظام التعليمي الروسي هو تجربة جديدة للاتصال مع الأجانب سيتيح للمعلمين فرصة رائعة لتطوير أساليب التدريس بما في ذلك إدخال اللغة الانجليزية والتي تعتبر تجربة جديدة ومهمة للنمو المهني وفائدة لنا في كثير من المجالات".

وأشارت سكوروبوغاتيخ: إلى أن هذه الخطوة، بطبيعة الحال، سوف تزيد من مكانة التعليم الروسي في الخارج، لأن الطلاب الأجانب سيحصلون على الشهادات الروسية ويعملون بها في بلدانهم ويظهرون مستوى كفاءتهم المهنية، وهذا عادة ما يكون ذو منفعة وسمعة كبيرة جداً لنا".