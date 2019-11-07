ريابكوف: حظيت دعوة بوتين إلى ترامب لزيارة روسيا في عيد النصر باهتمام لكن لا توجد خطط محددة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام ، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي.

أضاف نائب وزير الخارجية الروسي، قائلا: "تم دعوة الرئيس الأمريكي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو فيما يتعلق بالاحتفال المرتقب للذكرى الخامسة والسبعين لـ"عيد النصر".

لقد حظيت الدعوة بالاهتمام. ليس لدينا أي معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي لهذا الوقت، نحن نفترض أن الدول التي "كانت جزءا من التحالف المناهض لهتلر ، بالطبع، وفقا لمنطق وأهمية هذا الحدث، ربما كان من الممكن تقديمه على أعلى مستوى خلال الاحتفالات المقرر عقدها في شهر مايو/أيار المقبل في موسكو."

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان تحدث، في وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور الى روسيا في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.