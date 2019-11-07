قانون روسي يمنح الإقامة الدائمة للطلاب الأجانب

صدر قانون في روسيا الاتحادية يمنح الإقامة الدائمة لكل من يحصل على درجة الإمتياز في الجامعات الروسية.

تم إضافة بند على القانون الروسي الخاص بالهجرة يسمح للطلاب الأجانب الذين أنهوا دراستهم في جامعات روسيا الاتحادية وحصلوا على "الدبلوم الأحمر" (درجة الإمتياز) بالحصول مباشرة على الإقامة الدائمة في روسيا.

ودخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر/ كانون الأول الجاري بناءً على اللوائح الإدارية لوزارة الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية المتعلقة بتوفير الخدمات العامة لإصدار تصاريح الإقامة في روسيا الاتحادية للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية.

ويعتبر الدبلوم الأحمر الروسي درجة امتياز لسنوات الدراسة كاملة في الجامعة.