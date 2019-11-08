روسيا تدعو لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

دعت روسيا، اليوم الجمعة، على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف، لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف، في مؤتمر منع الانتشار النووي: "نعتبر أن من المهم إحراز تقدم حقيقي في إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه "وفي هذا الصدد سأنتهز هذه الفرصة من أجل دعوة ممثلي كل الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقدة في نيويورك في 18 – 22 تشرين الثاني / نوفمبر حول هذا الموضوع".

يذكر أن الوضع في الشرق الأوسط شهد توترا بعد هجوم الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية السعودية (أرامكو) في 14 سبتمبر/ أيلول، إذ أنحت الرياض باللائمة على إيران، فيما نفت الأخيرة تلك المزاعم.

ومما أجج الأزمة في منطقة الخليج خاصة والشرق الأوسط بشكل عام هو توتر العلاقات الأميركية الإيرانية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، ومحاولات الضغط على إيران لإبرام صفقة جديدة تشمل بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني برنامج الصواريخ الباليستية.