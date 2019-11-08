ريابكوف: تمديد معاهدة "ستارت" الطريقة الوحيدة للحد من الصواريخ النووية

وقال ريابكوف في مؤتمر مخصص لمنع انتشار الأسلحة النووية: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع فيما يتعلق بمعاهدة ستارت، والتي تنتهي في فبراير/شباط 2021. هذه هي آخر الصكوك الثنائية في مجال منع انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لدولنا ... في ظل الظروف الحالية، فإن تمديد ستارت ربما يكون الخطوة الوحيدة المعقولة، التي من شأنها أن تسمح للحيلولة دون التدهور النهائي للوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي، لتجنب انهيار الرقابة والآليات المقيدة في مجال الصواريخ النووية، للحصول على الوقت لدراسة وتطوير مناهج، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات العسكرية الجديدة، للتفكير في طرق السيطرة عليها".

وأضاف ريابكوف: "في السنوات الأخيرة، كانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط على الترويج لهذا الموضوع، لكنها تفعل ذلك دلائل، تتجنب مناقشتها الموضوعية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاهل واشنطن مخاوفنا بشأن وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب المعاهدة وترفض شرح خططها فيما يتعلق بالتمديد".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن مستقبل نظام الحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية أصبح غير واضح.

لا تزال معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (START-3) ، الموقعة في عام 2010، هي معاهدة الحد من الأسلحة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة. تنتهي الاتفاقية في فبراير 2021، وحتى الأن لم تعلن واشنطن ما إذا كانت تعتزم تمديدها. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرغبة في التوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد بين روسيا والصين والولايات المتحدة. رفضت بكين هذه الفكرة.