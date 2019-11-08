بدء تشغيل الدورية الروسية التركية الثالثة شمال شرق مدينة القامشلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بدء تسيير الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة شمال شرق مدينة القامشلي السورية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت في بيان لها "اعتبارا من الساعة 10 من صباح 8 نوفمبر بدأت الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة عملها في منطقة حدودية جديدة على بعد بضع عشرات الكيلومترات شمال شرق مدينة القامشلي".