بعد تكريمها من بوتين... المصرية مكارم الغمري تقدم اقتراحا لتنظيم ترجمة الأدب الروسي

قالت الدكتورة مكارم الغمري، أستاذة الأدب الروسي وعميدة كلية الألسن المصرية سابقا، إن منحها وسام بوشكين يعكس تقديرا للجهد المتواضع الذي قدمته خلال عشرات السنين بالنسبة للثقافة الروسية.

وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أن هذا الوسام مميز جدا لصدور قرار المنح بمرسوم رئاسي، ولتسلمي الجائزة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهذا أعطى للجائزة ثقلا.

وأوضحت أستاذة الأدب الروسي أن عملية التأثير بين الثقافتين العربية والروسية هي عملية قديمة وأن التأثير متبادل بين الحضارتين، مشيرة إلى أنها تناولت هذه المسألة في دراسة تسمى "مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي"، من خلال التطبيق على النصوص الأدبية لأربعة من كبار الأدباء الروس.

وأعربت الغمري عن عدم رضاها عن حركة الترجمة، لافتة إلى أن حركة الترجمة في روسيا حاليا أقل من السابق، حيث كان هناك تمويل حكومي كبير من الاتحاد السوفيتي لعمليات الترجمة في المنطقة العربية.

ودعت عميد كلية الألسن الأسبق إلى التنسيق بين الجانبين العربي والروسي من خلال دور النشر سواء حكومية أو خاصة لوضع برنامج لاختيار النصوص الأكثر فائدة وجدوى للترجمة بحيث تكون العملية منظمة ومدروسة.

وألكسندر بوشكين شاعر وكاتب مسرحي وروائي في العصر الرومانسي يعتبره الكثيرون الشاعر الروسي الأكبر ومؤسس الأدب الروسي الحديث.