الدورية الروسية التركية الثالثة تستكمل أعمالها شمال شرقي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدورية الروسية التركية المشتركة أنهت أعمالها على الحدود السورية التركية، شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن خط السير كان على مسافة 105 كيلومترات.

موسكو- سبوتنيك. وقالت في بيان: "أكملت الدورية المشتركة الثالثة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود التركية أعمالها في المنطقة الجديدة من الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا".

وأوضحت: "سارت الدورية المشتركة، على طريق بطول 105 كيلومترات استغرق حوالي أربع ساعات وأنجزت أعمالها عائدة إلى نقطة البداية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء تسيير الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة شمال شرق مدينة القامشلي السورية.

وقالت في بيان لها: "اعتبارا من الساعة 10 من صباح 8 نوفمبر بدأت الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة عملها في منطقة حدودية جديدة على بعد بضع عشرات الكيلومترات شمال شرق مدينة القامشلي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تسيير ثاني الدوريات الروسية - التركية المشتركة، شمال شرقي سوريا، بإجمالي طول يبلغ أكثر من 160 كيلومترا.