الدورية الروسية التركية الثالثة تستكمل أعمالها شمال شرقي سوريا

موسكو- سبوتنيك. وقالت في بيان: "أكملت الدورية المشتركة الثالثة للشرطة العسكرية الروسية ودائرة حرس الحدود التركية أعمالها في المنطقة الجديدة من الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بدء تسيير الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة شمال شرق مدينة القامشلي السورية.
وقالت في بيان لها: "اعتبارا من الساعة 10 من صباح 8 نوفمبر بدأت الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة عملها في منطقة حدودية جديدة على بعد بضع عشرات الكيلومترات شمال شرق مدينة القامشلي".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، تسيير ثاني الدوريات الروسية - التركية المشتركة، شمال شرقي سوريا، بإجمالي طول يبلغ أكثر من 160 كيلومترا.
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