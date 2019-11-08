مورغولوف: موسكو وبكين تنفذان المرحلة الأولى من خارطة طريق التسوية الكورية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو وبكين، نفذتا المرحلة الأولى من "خارطة طريق" للتسوية في شبه الجزيرة الكورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال مورغولوف، في مؤتمر حظر الانتشار النووي الذي عقد في موسكو: "التنفيذ المستدام لخارطة طريق التسوية في شبه الجزيرة الكورية، التي أعدتها روسيا والصين تضمن ثلاث مراحل - المرحلة الأولى تنطوي على تخفيض النشاط العسكري في جميع أنحاء شبه الجزيرة، والمرحلة الثانية هي تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وبين الكوريتين، أما المرحلة الثالثة فتكمن في الانتقال إلى مناقشة متعددة الأطراف لمجموعة كاملة من المشاكل القائمة. لقد أكملنا المرحلة الأولى ونحن في بداية المرحلة الثانية".

وكشف نائب وزير الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن موسكو أعدت خطة جديدة للتسوية في شبه الجزيرة الكورية، وقدمت مسودة عنها إلى بيونغ يانغ وسيئول وواشنطن.

وأشار مورغولوف إلى أنه تم تنفيذها بالفعل جزئياً، مؤكدا أن كوريا الديمقراطية تقيدت بالتوقف الطوعي عن التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، في حين امتنعت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة، واسعة النطاق، في المنطقة.