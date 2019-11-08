بيسكوف: لم نتلق ردا رسميا من واشنطن بشأن زيارة ترامب إلى موسكو في عيد النصر

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لم تتلق بعد ردا رسميا من الولايات المتحدة بشأن زيارة الرئيس ترامب إلى موسكو لحضور عرض عيد النصر يوم 9 أيار/ مايو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، تعقيبا على تصريحات الرئيس ترامب بشأن حضور العرض العسكري في موسكو يوم 9 أيار/ مايو: "لم نتلق ردا رسميا حتى الآن".

يذكر أنه كان من المقرر أن يتبادل الرئيسان، الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الزيارات في عام 2019 ، لكن تم إلغاء هذه الخطط بسبب حادثة مضيق كيرتش.

وأكد السفير الأمريكي السابق، جون هانتسمان، في حديث مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، سابقاً، أنه قبل حادث مضيق كيرتش، كان يجري النظر في خيار زيارة بوتين إلى واشنطن في النصف الأول من عام 2019 وزيارة ترامب إلى روسيا في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى إلغاء هذه الخطط بعد حادثة مضيق كيرتش.

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وعدد من دول الغرب، تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا واتهام الغرب لروسيا بأنها تتدخل في الشأن الأوكراني الداخلي، الشيء الذي ترفضه روسيا جملة وتفصيلا.

ويذكر في هذا السياق أيضاً أن روسيا كانت قد احتجزت مؤخراً سفناً تابعة للبحرية الأوكرانية، حاولت انتهاك الحدود البحرية الروسية في مضيق كيرتش، بالإضافة لعدد من البحارة كانوا على متن هذه السفن، الشيء الذي اعتبره الغرب خطوة عدائية أخرى من جانب روسيا ضد جارتها أوكرانيا، وطالبت الولايات المتحدة حينها بإطلاق سراح السفن الأوكرانية وبحارتها.