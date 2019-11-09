سر القنبلة النووية الأولى... هؤلاء محظور عليهم قيادة السيارات

بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الصناعة النووية في روسيا تنشر المنظمة الروسية للطاقة النووية (روسآتوم) معلومات عن تاريخ الصناعة النووية الروسية ومنها ما كان محاطا بالسرية حتى الآن.

ومن الأسرار التي كشفتها (روسآتوم) قرار بوريس فانيكوف، رئيس إدارة الصناعة النووية، بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 1948 بحظر قيادة السيارات، وهو القرار الذي يفرض حظرا على جميع العاملين في مشروع إنشاء القنبلة النووية السوفيتية الأولى فيما يتعلق بقيادة السيارات.

وأمرت إدارة المشروع بمنع جميع العاملين في المشروع من العلماء والخبراء من قيادة السيارات التي تنقلهم إلى مواقع عملهم حرصا على سلامتهم بعدما حدث حادثان مروريان تسبب فيهما اثنان من العلماء الذريين توليا قيادة السيارتين اللتين كانتا تنقلانهما بنفسيهما.

ومن الجدير بالذكر أنه لنفس السبب لم يسمح لكبار الخبراء بالسفر على الطائرات، وخصصت لهم عربات قطارات السكك الحديدية، ورافقهم رجال الأمن.