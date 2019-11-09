موسكو: روسيا تأمل ألا تلبي محكمة العدل الدولية مطالب كييف في الدعاوى القضائية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم السبت، أن روسيا تأمل أن تأخذ محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موقفها في الاعتبار وترفض مطالب كييف فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من قبل أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. هذا وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، في يوم أمس الجمعة، بعد أن نظرت في اعتراضات روسيا على الدعوى القضائية المقدمة من قبل أوكرانيا والتي تزعم انتهاك الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن الإجراءات تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

وجاء في البيان: "تتوقع روسيا أنه في مرحلة النظر في النزاع بشأن الأسس الموضوعية، ستأخذ المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في الاعتبار وبشكل كامل موقف روسيا، وتترك في نهاية المطاف جميع المطالبات الأوكرانية دون الموافقة عليها".

يذكر أن كييف، تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضد روسيا، في شهر كانون الثاني/يناير 2017، مدعية أن موسكو انتهكت اتفاقيتين – الأولى: اتفاقية للقضاء على تمويل الإرهاب (1999) ، والثانية: [اتفاقية] للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)".

وفي هذا الصيف، أثارت روسيا في جلسات الاستماع الأولية اعتراضاتها، مشيرةً إلى أن الدعوى القضائية من قبل أوكرانيا لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة.

كما وتنفي روسيا من جانبها هذه الاتهامات وتعتبر أن لا أساس لها من الصحة.