بوتين: روسيا قادرة أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

وأشار الرئيس إلى أن "أساس ذلك هو إمكانات التعليم الروسي في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم الدقيقة، وحتى في مجال الإنسانيات أيضًا".
وأكد بوتين، أن "يعتمد تطوير المدن المريحة والآمنة والطب بأسعار معقولة وعالية الجودة والتعليم والخدمات اللوجستية الحديثة ونظام نقل موثوق واستكشاف الفضاء ومحيطات العالم وأخيرا القدرة الدفاعية للبلد، إلى حد كبير على نجاحاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل القريب".
كما أضاف، رفض تقبل التغييرات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إمكانات البلاد: "بغض النظر عن مدى قوتها اليوم...".
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