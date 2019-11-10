بوتين: روسيا قادرة أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، خلال مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي، أنه يجب على روسيا أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وهذا يعتمد على تطورها في عدد من المجالات.

وأشار الرئيس إلى أن "أساس ذلك هو إمكانات التعليم الروسي في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم الدقيقة، وحتى في مجال الإنسانيات أيضًا".

وقال بوتين: "علينا، وأنا مقتنع، نحن قادرون أن نكون أحد الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي ، إنها مسألة مستقبلنا، ومكانة روسيا في العالم".

وأكد بوتين، أن "يعتمد تطوير المدن المريحة والآمنة والطب بأسعار معقولة وعالية الجودة والتعليم والخدمات اللوجستية الحديثة ونظام نقل موثوق واستكشاف الفضاء ومحيطات العالم وأخيرا القدرة الدفاعية للبلد، إلى حد كبير على نجاحاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل القريب".

كما أضاف، رفض تقبل التغييرات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إمكانات البلاد: "بغض النظر عن مدى قوتها اليوم...".