لافروف: التفاهم بين روسيا وأرمينيا ضرورة لمواجهة محاولات تزوير التاريخ

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في افتتاح معرض مخصص للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى بأن روسيا وأرمينيا تدركان الحاجة إلى مقاومة محاولات تزوير تاريخ في ما يتعلق بنتائج الحرب العالمية الثانية.

وقال لافروف: "نحن نجتمع لفهم الحاجة إلى التصدي لمحاولات تزوير التاريخ، ومراجعة النتائج المعترف بها دولياً للحرب العالمية الثانية، والمعرض الذي نفتحه اليوم هو واحد من الإسهامات الملموسة المهمة للغاية لتحقيق هذا الهدف".

ووصل وزير الخارجية الروسي في زيارة رسمية لأرمينيا مساء الأحد، وتستمر زيارة لافروف الرسمية إلى يريفان حتى 11 نوفمبر.

وتتضمن برنامج إقامته في أرمينيا لقاءاته مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان والرئيس أرميني سرجسيان، بالإضافة إلى مفاوضات مع نظيره وزير الخارجية الأرمني زهراب مناتساكانيان.