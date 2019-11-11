رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" تعرض على الرئيس البوليفي المستقيل عملا في قناة "آر تي"

عرضت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، على الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، تقديم برنامج على قناة "آر تي" الاسبانية.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت سيمونيان على "تويتر": " أعرض على موراليس عملاً رائعاً، تقديم برنامج تلفزيوني في محطة الإذاعة الإسبانية. يقدم [ الرئيس الاكوادوري السابق رافاييل ] كوريا برامج تلفزيونية لنا.... [في قناة آر تي] للسنة الثانية".

هذا وأعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه قدم استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فوزه، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضاً، وقد تخلى حلفاء موراليس في بوليفيا عنه بعد الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين أغنيس استلام الحكم في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.