تصميم بنادق "كلاشنيكوف" صغيرة الحجم للدفاع عن النفس

وقال أورجومتسيف لـ "سبوتنيك": "هناك موضوع منفصل عن تصميم أسلحة الدفاع عن النفس الشخصية – أطلق عليها اسم "ماليش"، وهو متعلق بتصميم وتصنيع بنادق آلية صغيرة الحجم، والآن يجري العمل على تصميم نوعين منها: أحدهما ذو عيار 5.45 ملم والثاني – 9 ملم، ويقل وزن البندقية الآلية الجديدة عن البندقية الآلية التي تستخدم في القوات المشتركة بمقدار كيلوغرام واحد".



وأحيت روسيا، يوم أمس 10 نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى المئوية لميلاد مصمم الأسلحة الخفيفة السوفياتي والروسي الشهير ميخائيل تيموفيتش كلاشنيكوف الذي صمم البندقية الآلية الشهيرة ودوّن بها اسمه في تاريخ السلاح، وتستخدم بندقية كلاشنيكوف في أكثر من 100 دولة، وهي مدرجة في قائمة الاختراعات البارزة في القرن العشرين.