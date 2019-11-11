الوفد الروسي في الأمم المتحدة "النازية هي سبب العنصرية الموجودة اليوم"

قال رينات عليوتدينوف، مدير إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، اليوم عند عرض مشروع قرار اللجنة الثالثة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة تمجيد النازية والممارسات الأخرى التي تسهم في تأجيج الأشكال الداعمة للعنصرية: "العام المقبل، سوف تمر 75 سنة منذ اللحظة التي حصلت فيها الدول الأعضاء في الائتلاف المناهض لهتلر، على نصر عظيم على النازية والفاشية".

وأضاف، "في عام 1945، كان مؤسسوا الأمم المتحدة مقتنعين بأن الأيديولوجية النازية القائمة على نظرية التفوق العرقي قد تم إخضاعها للتاريخ، وقد تيسر ذلك أيضًا بقرارات محاكمات نورمبرغ ، التي أدانت بشكل حاسم وقاطع تصرفات أولئك الذين سحقوا حقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم ونفوا مبدأ المساواة بين الناس". وتابع عليوتدينوف: " لا يزال هناك من يحاول ، لتعزيز مصالحهم السياسية والانتهازية ، مراجعة قرارات محاكمات نورمبرغ ، لإعادة كتابة التاريخ ، ومحاولة إثبات أن أيديولوجية الاشتراكيات النازية القومية لها كل الحق في الوجود منوهاً في الوقت نفسه إلى أن قد تم ذكر اتجاهات معاصرة وخطيرة للغاية نحتاج إلى مواجهتها على الصعيدين الوطني والدولي في مشروع القرار المقدم من قبل اللجنة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة، ورغم هذا نحن ما زلنا نواجه اليوم مظاهر مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عرقي وعنصري..

ونوةّ في حديثه إلى من يعتبر أن أولئك الذين قاتلوا إلى جانب النازيين كانوا أبطالاً أو مساوياً لهم مع أولئك الذين كانوا جزءًا من حركة التحرير الوطني ، يلعبون مباشرة في أيدي أولئك الذين يدافعون عن النقاء العنصري ، وعن التمييز القائم على الانتماء العرقي أو الإثني ، ناهيك عن المثال هذا يحدد للجيل الأصغر سنا.

وختم قائلا: "تشكل الظواهر والممارسات المذكورة في مشروع القرار المقدم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تهديدًا للمجتمع الدولي بأسره، مهمتنا المشتركة هي السعي المشترك لمواجهة هذا التحدي من خلال تجميع جهودنا وتعزيز التعاون الدولي. يعتمد علينا ما إذا كانت الإيديولوجية النازية ستصبح موضوعًا للدراسات التي أجراها المؤرخون، أو ما إذا كانت فرضيات الاشتراكية القومية ستحصل على ريح ثانية من أجل تحقيق فوائد سياسية قصيرة الأجل".