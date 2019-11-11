باتروشيف: أولوية روسيا هي تعزيز مكافحة الإرهاب في المناطق البعيدة

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، أن مكافحة التهديدات الإرهابية في المناطق البعيدة ستكون واحدة من أهم الأولويات في المجال الأمني لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. قال باتروشيف بمقالة في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بعنوان "أمن روسيا في العالم المعاصر": "من بين الأولويات الرئيسية لبلدنا في مجال الأمن هو مواصلة تعزيز المعركة التي لا هوادة فيها ضد التهديد الإرهابي العالمي، ليس فقط داخل روسيا وعلى طول حدودها، ولكن أيضا في المناطق البعيدة".

وأضاف باتروشيف: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضمان وحماية المصالح الوطنية وأمن الدولة في فضاء المعلومات والاتصالات".

هذا وكان قد عقد في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، في طشقند المؤتمر الدولي السابع للجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب – تعاون بلا حدود": بمشاركة ممثلي الأجهزة الأمنية لدول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، وهياكل مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.