الكرملين: اتصال هاتفي بين بوتين وميركل لبحث الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وأيد الزعيمان خلال حديثهما الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية هناك، كما بحثا الوضع في سوريا وأكدا ضرورة حل المشاكل الإنسانية هناك.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "أيد الزعيمان الوقف العاجل وغير المشروط للعمليات القتالية في ليبيا. وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة الألمانية الرامية إلى استئناف الحوار الليبي وإشراك المجتمع الدولي بنشاط أكبر في البحث عن حل سلمي للمشكلة".

كما بحث القائدان الوضع في سوريا، وركزا على أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا، بما في ذلك وضمان عودة اللاجئين.

هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف، الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.