وزير الصناعة والتجارة الروسي يقوم برحلة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة

سيقوم وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، برحلة عمل إلى دبي في 17 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

سيترأس دنيس مانتوروف الوفد الروسي في أحد أكبر المعارض الجوية في دبي Airshow 2019، والذي ستعقد في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2019. سيعرض القسم الروسي في المعرض طائرات "ياك-130" ومروحيات "انسات" و"مي-38". ومن المخطط توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المعرض.

بالإضافة إلى ذلك سيجتمع وزير الصناعة والتجارة الروسي مع رئيس الوزراء ونائب الرئيس ووزير الدفاع الإماراتي وأمير دبي محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة منصور بن زايد آل نهيان ومع رئيس شركة بوينغ للخدمات العالمية تيد كولبيرت والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستانلي ديل.

في 18 نوفمبر أيضًا، سيشارك دنيس مانتوروف في حفل وضع حجر رمزي للجناح الروسي في إكسبو 2020 وسيعقد اجتماعًا مع وزير الدولة للتعاون الدولي، المديرة العامة للجنة المنظمة "EXPO 2020" ، ريم هاشمي. يقام المعرض العالمي 2020 في دبي في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.