سيمونيان تطلق كتابا بعنوان "العيون السوداء"

أطلقت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي" التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، يوم أمس الاثنين في عرض تقديمي في العاصمة موسكو كتابا جديدا لها بعنوان "العيون السوداء".

وخلال العرض التقديمي، قرأت سيمونيان مقتطفات من كتابها الذي يسلط الضوء على أحداث جرت خلال عملها الصحفي وقالت: "هذا الكتاب يحتوي على كل أحداث متفرقة جرت معي خلال 15 عامًا...إذا أضحكت القارئ أو أبكته، فستكون مكافأة كبيرة بالنسبة لي".

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 ноября 2019 г.

وحضر الحفل، كل من المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف وبطلة الألعاب الأوليمبية لثلاث دورات إيرينا رودينا.

وكان من بين الضيوف أيضًا نائب رئيس الوزراء السابق أركادي دفوركوفيتش والمدير العام للمؤسسة العامة الروسية للإذاعة والتلفزيون أوليغ دوبروديف.