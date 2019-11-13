مواطن روسي يكبد أمريكا خسائر بقيمة 20 مليون دولار

وقالت الوزارة في بيان: "تشير وثيقة المحكمة إلى أن بوركوف كان قد ترأس إدارة موقع "كارت بلانيت" الذي يتخصص في بيع أرقام حسابات خاصة، وبطاقات الدفع الائتمانية مسروقة، من خلال استخدام أجهزة الكمبيوتر".
وأشار البيان إلى أن بوركو قدد يقضى في السجن 80 عاما، في حال إدانته.
يذكر أن المواطن الروسي أليكسي بوركوف اعتقل في إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2015 في مطار تل أبيب بطلب من الولايات المتحدة، وتتهمه واشنطن بقضايا تتعلق بالقرصنة الإلكترونية وجرائم سيبرانية.
هذا وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، بأنه تم تسليم بوركوف إلى ممثلي وزارة العدل الأمريكية تمهيدا لنقله إلى الولايات المتحدة.
وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، طلب بوركوف بإلغاء قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة. وأكد المحامي الروسي أن هذا القرار نهائي ولا يمكن استئنافه.
ووجهت روسيا طلب تسليم بوركوف لها أيضا، وأعربت السفارة الروسية في إسرائيل عن خيبة أملها بشأن تسليم السلطات الإسرائيلية المواطن الروسي إلى واشنطن.
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