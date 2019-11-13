بيسكوف حول عزل ترامب: ليس شأن الكرملين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليس من شأن الكرملين، لكن في القصص "الفاضحة" التي تذكر روسيا القليل من الحقيقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف: "هذا ليس من شأننا على الإطلاق، لا نود التعليق على ذلك على الإطلاق، لنقول فقط أن هناك الكثير من الأشياء المختلقة، العديد من القصص الفاضحة، حيث ذكرت روسيا، في الواقع، كان هناك القليل جداً، القليل الذي لا يكاد يذكر والذي لا علاقة له مع الحقيقة والواقع، إننا لا نتعهد بالتعليق على ما يجري الآن حول العزل".

أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل، في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان شيف على "تويتر"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬للإدلاء بشهاداتهم.

وتبدأ أولى الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء، حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي، بشهاداتهم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي اليوم التالي، سيدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر.