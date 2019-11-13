التخلي عن الدولار يقلل من التوتر الاقتصادي

صرح وزير اللجنة الاقتصادية الأوراسية، سيرغي غلازييف، اليوم الأربعاء، بأن إنشاء نظام خال من الدولار في الفضاء الأوروبي الآسيوي وكذلك من مخاطر العقوبات المالية سوف يقلل كثيرا من قدرة الولايات المتحدة على تصعيد التوتر العالمي، كما سيجعل الأمريكيين غير قادرين على فرض سباق تسلح في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وقال غلازييف في منتدى الدبلوماسيين الشباب في موسكو: "إذا أنشأنا نظاما خال من الدولار، فسنخفض قدرة الولايات المتحدة على تصعيد التوتر العالمي بشكل كبير، لأن رفض استخدام الدولار في النظام المالي الأوراسي، سيعني أن الأمريكيين لن يكونوا قادرين بعد الآن على تمويل الإنفاق العسكري الضخم، وفرض سباق تسلح على العالم".

وأشار وزير اللجنة الاقتصادية الأوراسية إلى "أن الأمريكيين يكررون الأخطاء التي ارتكبتها بريطانيا قبل 100 عام، إنهم يحاولون فرض قيود على استيراد البضائع الأجنبية مثلما حظرت المملكة المتحدة في الثلاثينيات استيراد البضائع الأميركية إلى أراضيها، كما إنهم يحاولون استخدام القوة العسكرية من أجل فرض سيطرتهم على من يعارضهم،وبالتالي يشكلون بؤر من التوتر، وبفضل امتلاكنا لعامل ردع يتمثل بالدرع الصاروخية النووية، يمكن لنا أن نردع هذا العدوان الأميركي بطريقة ما".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدأ عمله في 1 يناير/ كانون الثاني عام 2015 على قاعدة الضريبة الجمركية والفراغ الاقتصادي الموحد، الذي يضم كلا من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان.