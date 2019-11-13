القانون الخاص بوسائل الإعلام لن يستخدم ضد المدونين في روسيا

أكد رئيس اللجنة المعنية بسياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، ليونيد ليفين، بأن مشروع قانون "العملاء الأجانب" الخاص بوسائل الإعلام لن يستخدم ضد المدونين والكتاب الاجتماعيين في روسيا، كونه ردا على الإجراءات الموجهة ضد الإعلام الروسي في الخارج.