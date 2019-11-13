السوفييت يقومون بخدعة الأمريكان

قال نيكولاي ريبكين، موظف جهاز الأمن الفدرالي السابق، مدير قسم مكافحة التجسس العسكري في مركز تدريب رواد الفضاء، إن الاتحاد السوفييتي خدع الولايات المتحدة وأجهزة استخباراتها التي حاولت معرفة محتويات الحبوب السحرية التي سمحت لرواد الفضاء بالبقاء على المدار لمدة زمنية طويلة، والتي لم تكن موجودة في الواقع.

وقال ريبكين خلال لقاء مع "سبوتنيك" اليوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال عرض كتاب "الاستخبارات العسكرية" : "لقد كانت هناك فترة تمكنا من إجراء رحلات طويلة، لم يستطع الأمريكيون اجراءها فاعتقدوا أن الروس لديهم حبوب معجزة تسمح لهم بحفظ أداء رواد الفضاء في رحلات طويلة".

وأضاف أنه بعد أن حاولت الولايات المتحدة معرفة تفاصيل هذه الحبوب قمنا بتمثيل دور وحصلنا على معلومات إضافية عن الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال".

وقال: "رائد فضاء سوفييتي يجلس لتناول الطعام، يجلب حبة، يشربها ويعطي مهندس طيران واحدة، ويقول للأمريكي: رحلتك قصيرة، أنت لا تحتاجها".

وأضاف المتحدث، أن الأميركيين كانوا يؤمنون بوجود الحبوب المعجزة "ونحن لم نحطم ايمانهم. مع أننا كنا نخاف أنهم سيخترعون بالفعل حبوباً التي ستكون مفيدة باستخدام تكنولوجياتهم المتقدمة".

واختتم ريبكين قائلا: "في النتيجة، أنشأ الأميركيون مخبراً متقدماً، ضخوا فيه أموال، صنعوا الكثير من الحبوب المختلفة ولكنهم فشلوا".