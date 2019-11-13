روسيا تطور تقنيات الذكاء الصناعي لحماية أمنها القومي

ناقشت اللجنة المشتركة بين الأجهزة التابعة لمجلس الأمن بشأن مسائل التخطيط الاستراتيجي في روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضرورة تطوير نظام مراقبة حالة الأمن القومي في البلاد، مشيرة إلى استخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

موسكو – سبوتنيك. قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان عقب اجتماع عقده أمين المجلس نيكولاي باتروشيف: "نوقشت الإجراءات الخاصة بتحسين نظام رقابة الدولة لحالة الأمن القومي".

وأضاف البيان "تم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز تطوير الوضع، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الصناعي. يعتقد خبراء مجلس الأمن الروسي، أن تطوير أدوات التخطيط الإرشادية وتنفيذها، سيتيح تقييم درجة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، في جميع مراحل ومستويات التخطيط الاستراتيجي".

وتابع البيان: "هذا الرصد ضروري، من أجل اتخاذ قرارات سريعة، للرد على التغيرات التي تطرأ على الوضع الخارجي والداخلي".

وأوضح المجتمعون أن وسيلة توفير الوصول إلى البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات، ينبغي أن تصبح منصة معلومات تحليلية ورقمية موحدة، لدعم الحكومة، والتخطيط الاستراتيجي في البلاد.

وأشار خبراء مجلس الأمن الروسي إلى ضرورة تحسين طرق تقييم حالة الأمن القومي، وكذلك المراقبة على مستوى المناطق الفيدرالية، مؤكدين ضمان العلاقة بين مراقبة حالة الأمن القومي، ومراقبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.

هذا وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس الأمن الروسي، ووزاتي الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وجهاز الحرس الوطني وجهاز الرقابة والإشراف في مجال حماية الدولة ووزارات العدل، والخارجية، والطوارئ، والاتصالات، والتنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم، وأكاديمية العلوم الروسية، والنواب المفوضين لرئيس روسيا الاتحادية في الدوائر الاتحادية.