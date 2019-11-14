مقتل شخص وإصابة 3 إثر إطلاق نار بكلية للبناء في مقاطعة "آمور" الروسية

أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون إثر إطلاق نار بكلية للبناء بمدينة بلاغوفيشتشينسك.

بلاغوفيشتشينسك - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الإقليمية في بيان: "وفقا المعلومات الأولية، توفي شخص واحد وأصيب ثلاثة جراء إطلاق النار في الكلية"، مشيرة إلى أنه "من بين الضحايا مراهقان والآخر شاب".

وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي لوزارة التعليم والعلوم في مقاطعة "آمور" في الشرق الأقصى الروسي، عن وقوع إطلاق نار بكلية للبناء والإسكان والمرافق البلدية في بلاغوفيشتشينسك.

وقال المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد حادثة وقوع إطلاق النار بكلية "آمور" للبناء والمرافق. الشرطة لديها بقية المعلومات".