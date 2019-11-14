تحرر الصحافة يؤثر سلبا على جودة وسائل الإعلام

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم الخميس: "صحيفة دايلي ميل البريطانية تلمح من خلال مقالها بعنوان "لماذا يتم إلقاء أعداء روسيا من الشرفات"، بأنه لا يوجد الرابط بين مقتل الصحفية، أولغا كوتوفسكايا، ورجل الأعمال البريطاني، سكوت يونغ، ومؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" (والتي وصفتها بالإنسانية الزائفة) جيمس لي موزورييه، وبأن روسيا من قتلهم لأنهم ماتوا في أوقات مختلفة"​​​.

وأضاف البيان: "الصحافيون الغربيون يفضلون عدم رؤية أو سماع ما لا يتناسب مع صورتهم المعتادة للعالم، لقد أثر "التحرير" العام بشكل سيء على جودة وسائل الإعلام".